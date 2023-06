Colpita un'azienda di trasporto comunale

È di due morti il bilancio di un raid condotto dalle forze russe a Kherson, in Ucraina, nel quale è stata colpita un’azienda di trasporto comunale. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin. “A Kherson le forze di occupazione hanno intenzionalmente colpito un’azienda di trasporto comunale”, ha scritto, aggiungendo che “un 55enne purtroppo è morto sul colpo”. In un successivo post Prokudin ha aggiunto che “si è saputo anche della morte di un dipendente di 43 anni. I medici hanno cercato di salvargli la vita, ma le ferite erano troppo gravi, è deceduto in ospedale”

