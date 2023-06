L'iniziativa 'Seminaked' di Desigual a Barcellona e Madrid

In coda ai saldi in mutande, per avere capi gratis o ulteriori sconti sui saldi. E’ successo in Spagna, grazie all’iniziativa ‘Seminaked’ di Desigual. L’iniziativa è andata in scena il 22 giugno: i primi 100 arrivati potevano prendere qualcosa gratis, gli altri partecipanti ottenevano il 10% di sconto.

“L’Evento è aperto a qualsiasi persona, maggiorenne, che si presenti in biancheria intima presso i nostri negozi Desigual situati in calle Preciados nº25 (Madrid) e in Plaza Catalunya nº9 (Barcellona)”, si legge nelle norme che regolano l’evento.

La partecipazione all’evento era aperta a tutte le persone che rispettavano le regole dell’evento: Desigual si riservava il diritto di richiedere in qualsiasi momento ai partecipanti di esibire un documento che attestasse la maggiore età.

