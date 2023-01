Secondo Fismo-Confesercenti, il 70% degli italiani è pronto a cercare occasioni: budget medio 160 euro

Iniziano i saldi di fine stagione in tutta Italia, con alcune regioni che sono partite già in questi giorni. Circa il 70% degli italiani, secondo un’indagine condotta da Fismo-Confesercenti e Ipsos, è pronto a cercare un’occasione, con un budget medio previsto per le spese di 160 euro.

A spingere gli acquisti anche la coincidenza con l’Epifania, in occasione della quale due italiani su tre hanno in mente di fare dei regali, come rileva un’indagine di Confcooperative. Per la stessa ricerca, però, la spesa complessiva per i saldi sarà inferiore di circa 200 milioni di euro rispetto al 2020: il tutto a causa della necessità di riequilibrare le proprie finanze dopo le festività, tenendo conto anche degli aumenti del carrello della spesa e della bolletta energetica. Tra le varie modalità di risparmio possibile, in molti hanno fatto incetta di regali sfruttando gli sconti del Black Friday; ma c’è anche chi riciclerà i regali ricevuti a Natale per beni che Confcooperative stima del valore di 3,2 miliardi. Inoltre, per Martina Donini – commissario straordinario di Udicon – molti italiani passate le feste “preferiscono destinare i risparmi non più per acquisti di beni superflui, ma per vacanze ed esperienze emozionali soprattutto in Italia, nelle città d’arte e destinazioni montane”.

Ad ogni modo, circa il 90% di chi ha in programma acquisti per i saldi si rivolgerà ai negozi fisici, nonostante sia in crescita la quota che punterà sull’online, anche sull’onda delle trasformazioni delle abitudini dovute alla pandemia. Ma esistono i rischi: come sottolinea la piattaforma Cyber Guru, nel 2022 il 27,2% degli italiani è stato vittima di una cyber truffa, mentre il 15,3% ha subito un raggiro dovuto a una falsa identità.

Per questo motivo, serve non trascurare alcuni piccoli dettagli. Come leggere le recensioni per verificare l’affidabilità dei siti di-ecommerce che propongono sconti con i saldi, oppure verificare la presenza del prefisso https (e non http) nelle pagine dei portali, a prova della loro sicurezza. Serve fare attenzione poi a eventuali e-mail di finti corrieri, che a volte comunicano la riprogrammazione di una consegna in cambio di piccole cifre. Accorgimenti a cui prestare la dovuta attenzione per evitare brutte sorprese.

