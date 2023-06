Tutto quello che c'è da sapere sulle escursioni di OceanGate e le prime ipotesi

I passeggeri a bordo del sommergibile Titan sono tutti morti. Dopo l’annuncio, è l’ora di capire le cause. Diverse ipotesi si moltiplicano per capire esattamente cosa si accaduto al batiscafo scomparso e poi imploso, mentre visitava i resti del relitto del Titanic. L’annuncio di giovedì che tutti i passeggeri sono morti ha posto tragicamente fine a una saga di cinque giorni.

L’indagine sull’accaduto era già in corso e continua con l’analisi nell’area intorno al Titanic dove sono stati trovati i detriti del sommergibile, ha dichiarato il contrammiraglio John Mauger, del primo distretto della Guardia Costiera. “So che ci sono anche molte domande su come, perché e quando è successo. Sono domande su cui raccoglieremo quante più informazioni possibili”, ha detto Mauger, aggiungendo che si tratta di un “caso complesso” che si è verificato in una zona remota dell’Oceano e che ha coinvolto persone di diversi Paesi.

Il primo accenno alle tempistiche della tragedia è arrivato giovedì sera, quando un alto funzionario della Marina statunitense ha detto che dopo la denuncia di scomparsa del Titan domenica, la Marina è tornata indietro e ha analizzato i suoi dati acustici e ha trovato una “anomalia” che era coerente con un’implosione o un’esplosione nelle vicinanze del punto in cui la nave stava operando quando sono state perse le comunicazioni.

Chi erano i passeggeri

Le vittime erano Stockton Rush, amministratore delegato di OceanGate Expeditions, la società che possedeva e gestiva il sommergibile, due membri di un’importante famiglia pakistana, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, l’avventuriero britannico Hamish Harding e l’esperto del Titanic Paul-Henri Nargeolet.

OceanGate ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce le cinque persone uccise “veri esploratori che condividevano uno spiccato spirito di avventura e una profonda passione per l’esplorazione e la protezione degli oceani del mondo”.

I dettagli dell’escursione di OceanGate

Il Titan è salpato alle 6 del mattino di domenica ed è stato segnalato in ritardo domenica pomeriggio a circa 700 chilometri a sud di St. John’s, Terranova. Immediati sono scattati i soccorsi. Le autorità speravano che i suoni subacquei rilevati martedì e mercoledì potessero aiutare a restringere le ricerche, la cui area di copertura era stata ampliata a migliaia di miglia – due volte la dimensione del Connecticut e in acque profonde 4 chilometri. Ogni speranza di trovare l’equipaggio vivo, tuttavia, è stata spazzata via all’inizio di giovedì, quando si prevedeva che la riserva d’aria di 96 ore del sommergibile si sarebbe esaurita e la Guardia Costiera ha annunciato il ritrovamento di un campo di detriti a circa 488 metri dal Titanic.

“I detriti sono compatibili con la perdita catastrofica della camera di pressione”, ha detto Mauger. La Guardia Costiera ha dichiarato giovedì che i suoni uditi nei giorni precedenti erano probabilmente generati da qualcosa di diverso dal Titan.

I dubbi sulla sicurezza

Almeno 46 persone hanno viaggiato con successo sul sommergibile di OceanGate verso il sito del relitto del Titanic nel 2021 e nel 2022, secondo le lettere che la società ha depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, che supervisiona le questioni relative al relitto del Titanic. Ma dubbi sulla sicurezza del sommergibile sono stati sollevati sia da un ex dipendente della società che da ex passeggeri.

David Lochridge, ex direttore delle operazioni marine di OceanGate, ha sostenuto nel 2018 che il metodo ideato dalla società per garantire la solidità dello scafo – affidandosi a un monitoraggio acustico in grado di rilevare crepe e scoppi quando lo scafo si sforza sotto pressione – era inadeguato e poteva “sottoporre i passeggeri a un potenziale pericolo estremo in un sommergibile sperimentale”.

“Questo era problematico perché questo tipo di analisi acustica mostrava solo quando un componente stava per cedere – spesso millisecondi prima di un’implosione – e non rilevava eventuali difetti esistenti prima di esercitare una pressione sullo scafo”, hanno scritto gli avvocati di Lochridge in una richiesta di licenziamento illegittimo. Lochridge “non è un ingegnere e non è stato assunto né gli è stato chiesto di svolgere servizi di ingegneria sul Titan”, ha dichiarato, e ha fatto notare che è stato licenziato dopo essersi rifiutato di accettare le rassicurazioni dell’ingegnere capo dell’azienda, secondo cui il protocollo di monitoraggio e test acustico era, di fatto, più adatto a rilevare eventuali difetti rispetto a un metodo proposto da Lochridge.

Uno dei primi clienti dell’azienda ha paragonato un’immersione effettuata nel sito due anni fa a una missione suicida. “Immaginate un tubo di metallo lungo qualche metro con una lastra di metallo come pavimento. Non si può stare in piedi. Non ci si può inginocchiare. Tutti sono seduti vicino o sopra gli altri”, ha detto Arthur Loibl, un uomo d’affari e avventuriero tedesco in pensione. Durante le due ore e mezza di discesa e risalita, le luci sono state spente per risparmiare energia, e l’unica illuminazione proveniva da un bastoncino fluorescente. L’immersione è stata ripetutamente ritardata per risolvere un problema con la batteria e i pesi di bilanciamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata