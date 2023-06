Il regista del blockbuster sul disastro del transatlantico commenta la tragedia di Titan

Il regista del film ‘Titanic’, James Cameron, ha dichiarato che la tragedia del sommergibile Titan presenta inquietanti analogie con il disastro del transatlantico avvenuto più di un secolo fa. I detriti della catastrofica implosione del sommergibile, che ha ucciso tutti e cinque i passeggeri a bordo, sono stati rinvenuti vicino al relitto della nave.

Ache il capitano del Titanic ignorò gli avvertimenti sui ghiacci nell’Atlantico settentrionale e il regista ha raccontato che gli esploratori delle profondità marine avevano espresso preoccupazioni riguardo al sommergibile Titan, affermando che era troppo sperimentale per trasportare passeggeri. “Il fatto che si svolga nello stesso identico luogo, con tutte le immersioni che si stanno svolgendo in tutto il mondo, penso sia semplicemente sorprendente”, ha detto Cameron all’emittente televisiva Abc News. “È davvero surreale”. Cameron si era già recato in precedenza vicino al relitto del Titanic, anche l’11 settembre 2001, a bordo di un’imbarcazione sommergibile.

Il regista nel 1997 ha firmato il blockbuster ‘Titanic’. Cameron è diventato noto a metà degli anni ottanta con il film ‘Terminator’, ha diretto vari lungometraggi per il cinema, tre dei quali, ‘Avatar’ e ‘Avatar – La via dell’acqua’.

