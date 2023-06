David Mearns ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky News poco dopo il ritrovamento dei detriti del batiscafo

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato che non ci sono sopravvissuti dopo la catastrofica implosione del sommergibile Titan, disperso da giorni nelle profondità dell’Atlantico settentrionale dopo una spedizione per vedere il relitto del Titanic. “L’unica cosa positiva è che l’impatto sarebbe stato immediato, letteralmente di pochi millisecondi, e gli uomini a bordo così non avrebbero avuto tempo di realizzare cosa stesse accadendo”, ha dichiarato David Mearns, un esperto di recuperi in alto mare, all’emittente britannica Sky News, poco dopo la scoperta dei detriti del Titan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata