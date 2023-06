Un passeggero ha parlato di "missione suicidia", un ex dipendente ha detto di aver sollevato questioni di sicurezza anni fa

Sono tutti morti i passeggeri del sommergibile Titan, scomparso e ora trovato a pezzi vicino al relitto del Titanic. Il viaggio del batiscafo era organizzato dalla società OceanGate. Almeno 46 persone hanno viaggiato con successo sul sommergibile di OceanGate verso il sito del relitto del Titanic nel 2021 e nel 2022, secondo le lettere che la società ha depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia. Ma molti dubbi sulla sicurezza del sommergibile sono stati sollevati sia da un ex dipendente della società che da ex passeggeri.

Le dichiarazioni di un ex dipendente

David Lochridge, ex direttore delle operazioni marine di OceanGate, ha sostenuto nel 2018 che il metodo ideato dalla società per garantire la solidità dello scafo – affidandosi a un monitoraggio acustico in grado di rilevare crepe e scoppi quando lo scafo si sforza sotto pressione – era inadeguato e poteva “sottoporre i passeggeri a un potenziale pericolo estremo in un sommergibile sperimentale”.

“Questo era problematico perché questo tipo di analisi acustica mostrava solo quando un componente stava per cedere – spesso millisecondi prima di un’implosione – e non rilevava eventuali difetti esistenti prima di esercitare una pressione sullo scafo”, hanno scritto gli avvocati di Lochridge in una richiesta di licenziamento illegittimo. Lochridge ha sostenuto di essere stato licenziato dopo essersi rifiutato di accettare le rassicurazioni dell’ingegnere capo dell’azienda, secondo cui il protocollo di monitoraggio e test acustico era, di fatto, più adatto a rilevare eventuali difetti rispetto a un metodo proposto da Lochridge.

Un passeggero: “Missione suicida”

Uno dei primi clienti dell’azienda ha invece paragonato un’immersione effettuata nel sito due anni fa a una missione suicida. “Immaginate un tubo di metallo lungo qualche metro con una lastra di metallo come pavimento. Non si può stare in piedi. Non ci si può inginocchiare. Tutti sono seduti vicino o sopra gli altri”, ha detto Arthur Loibl, un uomo d’affari e avventuriero tedesco in pensione. Durante le due ore e mezza di discesa e risalita, le luci sono state spente per risparmiare energia, e l’unica illuminazione proveniva da un bastoncino fluorescente. L’immersione è stata ripetutamente ritardata per risolvere un problema con la batteria e i pesi di bilanciamento.

