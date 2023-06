L'intervento per accelerare la riapertura dell'Interstate 95 dopo il rifacimento del manto stradale danneggiato da un incendio

Un veicolo speciale dei circuiti della NASCAR utilizzato per asciugare rapidamente il manto stradale della Interstate 95 di Philadelphia. Si tratta di un macchinario usato sulla pista del Pocono Raceway per tenere lontano l’umidità che, in questo caso, potrà aiutare a terminare più rapidamente i lavori sull’autostrada americana, colpita l’11 giugno scorso da un incendio. L’idea è stata del Segretario ai Trasporti della Pennsylvania Mike Carroll. Il veicolo, che soffia aria a 1400 gradi Fahrenheit, sarà usato per asciugare l’asfalto fresco prima che le linee dell’autostrada vengano dipinte. La riapertura della Interstate 95 è prevista per il fine settimana.

