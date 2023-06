Un incendio, scoppiato in un edificio, si è propagato in una discarica di Philadelphia, causando intense volute di fumo nero nell’area e coinvolgendo i binari di una vicina stazione ferroviaria. Le fiamme sono scoppiate in un edificio commerciale nel quartiere Wissinoming della città nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio. Le riprese aeree mostrano i vigili del fuoco che domano l’incendio, gettando acqua anche lungo i binari. Non sono stati segnalati feriti o ritardi dei treni. Il Dipartimento della sanità pubblica di Philadelphia aveva precedentemente ordinato ai residenti di evitare l’area o di rimanere in casa a causa del denso fumo, ma l’ordine è poi stato revocato. La causa dell’incendio è in fase di accertamento.

