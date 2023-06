Il barcone partito dalla Libia si trova in acque internazionali, il motore ha smesso di funzionare. L'ong: "Stuazione critica"

“50 persone sono a rischio in acque internazionali!” nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. A lanciare l’allarme in un tweet è Alarm Phone che afferma di essere in contatto con un gruppo di migranti fuggito dalla Libia aggiungendo che la situazione è critica. “Il motore ha smesso di funzionare e la barca è alla deriva”, si legge nel tweet, “la gente dice che l’acqua sta entrando nella barca. Abbiamo allertato le autorità e chiesto un rapido salvataggio in un luogo sicuro!“.

🆘! ~50 people at risk in international waters!

Alarm Phone is in contact with a group who escaped from #Libya. The engine stopped working & the boat is adrift. People say water is entering the boat. We alerted authorities & demand a fast rescue to a place of safety! pic.twitter.com/DYV6f219S3

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 23, 2023