Questione climatica e deforestazione illegale i temi al centro dell'incontro tra i due capi di Stato

Emmanuel Macron ha ricevuto Luiz Inácio Lula da Silva all’Eliseo al termine del vertice di Parigi su finanza e clima. I due leader avrebbero dovuto discutere, tra l’altro, anche di questioni relative alla deforestazione illegale, partica diffusa in Brasile. Lula due settimane fa aveva presentato un piano per porre fine al disboscamento in Amazzonia, un impegno importante preso dal capo di Stato brasiliano già durante la sua campagna elettorale.

