Papa Francesco ha accolto il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva con un caloroso abbraccio. All’udienza era presente anche la moglie del presidente, Janja da Silva, che ha consegnato al pontefice una statua di ‘Nossa Senhora de Nazaré’. Lula ha invitato il Santo Padre a partecipare alla festa in onore alla Madonna di Nazareth, che si svolge in Belém-Pará a ottobre.

Lula da Silva è stato ricevuto da Papa Francesco nell’auletta dell’Aula Paolo VI. Come spiegato nei giorni scorsi dallo stesso Lula, il presidente brasiliano coglierà l’occasione per parlare con il pontefice dell’Ucraina e di una grande campagna mondiale contro la fame nel mondo.

Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/2opMQbxXxv — Lula (@LulaOficial) June 21, 2023

Lula anche da Mattarella

Lula a Roma ha in programma incontri con Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein. “È una gioia immensa essere di nuovo in Italia e avere un incontro con vostra eccellenza. Il mio rapporto con l’Italia è storico e di lunga data, da quando nel 1975 ho assunto la presidenza del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sono certo che d’ora in poi i nostri legami saranno ancora più forti”, ha scritto su Instagram il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, pubblicando alcune immagini dell’incontro con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

“Il mio rapporto con l’Italia è storico, fin dai tempi in cui ero un dirigente sindacale. Oggi torno nel Paese per rafforzare le relazioni e i partenariati tra le due nazioni”, dice ancora Lula in un post su Twitter.

