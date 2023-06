Video messaggio del presidente: "Continueremo a liberare il Paese"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato il suo consueto video discorso serale, nel quale ha affermato che, nella notte, sono stati abbattuti oltre 30 droni Shahed. Zelensky ha riferito che otto soccorritori sono rimasti feriti e uno è rimasto ucciso dopo essere stati attaccati mentre stavano operando nell’area della diga distrutta di Kakhova. “Ogni attacco russo di questo tipo, ogni attacco terroristico russo è un argomento secondo cui gli occupanti non hanno alcuna possibilità di rimanere da nessuna parte sul suolo ucraino. Non c’è posto qui per assassini e terroristi e non ci sarà mai. Ora i nostri guerrieri nel sud e nell’est stanno distruggendo molto attivamente il nemico, liberando fisicamente l’Ucraina. Questo continuerà in futuro”, ha detto Zelensky, aggiungendo che, nelle prossime ore, presenterà “alcuni aspetti della nostra filosofia di trasformazione dell’Ucraina” alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina iniziata a Londra.

