La presidente della commissione Ursula von der Leyen: "

Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina (Erc 2023) a Londra. A parlare è la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen: “Oggi voglio annunciare due nuovi step. La prima riguarda le riforme dell’Ucraina e il suo percorso verso l’adesione all’Ue. Nonostante la guerra, l’Ucraina ha accelerato il suo programma di riforme con velocità e risultati impressionanti. Noi dell’Unione europea vogliamo unire impegno e dedizione ed è per questo che oggi la Commissione europea presenta un nuovo aggiornamento orale sui progressi compiuti dall’Ucraina sulla riforma giudiziaria, sulla lotta alla corruzione, sulle nuove leggi per la libertà dei media e le minoranze”, ha affermato oggi.

“Con queste riforme, L’Ucraina invia anche un messaggio forte agli investitori privati. Otterranno la trasparenza, l’equità e le istituzioni funzionanti di cui hanno bisogno per investire in Ucraina. Questo è particolarmente importante perché abbiamo bisogno che il settore privato intervenga perché è il settore privato con la sua inestimabile esperienza e potenza di fuoco finanziaria che aiuterà L’Ucraina a realizzare i suoi sogni”, ha aggiunto.

“Fino al 2027 il divario fiscale residuo dell’Ucraina è di circa 60 miliardi di euro. Le esigenze prioritarie per la ripresa rapida sono circa 50 miliardi di euro. Ciò fa in totale 110 miliardi di euro fino al 2027 che non sono coperti. Pertanto, ieri ho proposto agli Stati membri dell’Ue di coprire il 45% di questo divario. Questo è in totale 50 miliardi di euro per l’Ucraina”, ha aggiunto. “Lavoreremo con l’Ucraina sul piano corrispondente, maggiori dettagli arriveranno oggi, per gli investimenti e le riforme. Questo piano potrebbe diventare un’ancora per tutti i donatori internazionali, compreso il settore privato”, ha precisato.

Zelensky: “Kiev ha reso l’Ue unita come mai prima”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento ha dichiarato: “L’Ucraina è riuscita a rendere l’UE unita come non lo è mai stata prima”. Zelensky ha sottolineato l’importanza di ricostruire il Paese e ha aggiunto: “”Sarà pacifico? Sarà stabile? Sarà democratico? Dipende da tutti noi”. Lo riporta Sky News.

