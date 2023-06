La presidente della Commissione Ue alla Conferenza sulla ricostruzione a Londra

“Fino al 2027 il divario fiscale residuo dell’Ucraina è di circa 60 miliardi di euro. Le esigenze prioritarie per la ripresa rapida sono circa 50 miliardi di euro. Ciò fa in totale 110 miliardi di euro fino al 2027 che non sono coperti. Pertanto, ieri ho proposto agli Stati membri dell’Ue di coprire il 45% di questo divario. Questo è in totale 50 miliardi di euro per l’Ucraina”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina (Erc 2023) a Londra. “Lavoreremo con l’Ucraina sul piano corrispondente, maggiori dettagli arriveranno oggi, per gli investimenti e le riforme. Questo piano potrebbe diventare un’ancora per tutti i donatori internazionali, compreso il settore privato”, ha precisato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata