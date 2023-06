Via al vertice per la ricostruzione del Paese invaso dalla Russia

A Londra è iniziata la Conferenza che dovrà discutere della ricostruzione dell’Ucraina, il cui territorio è stato in larga parte distrutto dalla guerra lanciata dalla Russia. I diplomatici di dozzine di Paesi sono giunti nella capitale inglese. Il segretario di Stato americano Antony Blinken, arrivato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di assistenza statunitense. Il presidente ucraino Zelensky è intervenuto in videoconferenza. Il costo della ricostruzione del Paese è stimato dalla Banca mondiale in oltre 400 miliardi di dollari.

