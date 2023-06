Sono in corso le ricerche in tutta la zona ma sinora il sommergibile non è stato individuato

Nel sommergibile Titan “l’aria respirabile” potrebbe esaurirsi alle 5 del mattino locali di domani (le 11 in Italia). Lo riporta il quotidiano Independent che cita la Guardia costiera americana.

Il sottomarino con a bordo cinque persone risulta disperso da quando ha iniziato la manovra di immersione verso il relitto del Titanic. Sono in corso le ricerche in tutta la zona ma sinora il sommergibile non è stato individuato anche se, secondo la stessa Guardia costiera statunitense, i sonar dei soccorritori avrebbero intercettato dei rumori di colpi nella zona pattugliata.

