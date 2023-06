Andrew Tate si è presentato al Tribunale di Bucarest all’indomani dell’incriminazione per stupro e tratta di esseri umani. L’ex kickboxer e influencer – già messo al bando da diverse piattaforme di social network per aver espresso opinioni misogine e discorsi di odio – era stato arrestato lo scorso dicembre insieme al fratello Tristan e a due donne rumene, tutti ritenuti appartenenti a una organizzazione criminale dedita al traffico di essere umani. Dallo scorso marzo i fratelli Tate sono agli arresti domiciliari. Gli imputati sono stati formalmente accusati di aver formato un gruppo criminale nel 2021 “per commettere il reato di tratta di esseri umani” in Romania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Il portavoce di Tate afferma che i fratelli sono pronti a “dimostrare la loro innocenza e a rivendicare la propria reputazione”.

