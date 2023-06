La reazione dopo l'uccisione di 4 abitanti di un insediamento

Coloni israeliani hanno attaccato i villaggi di Hawara, Beit Furik e Burin in Cisgiordania dopo l’attentato in cui due terroristi palestinesi martedì hanno ucciso 4 residenti di una colonia a Eli. Gli aggressori hanno bruciato auto e tentato di dare fuoco ad alcune case. Non ci sono feriti gravi.

