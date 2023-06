Quattro cittadini israeliani morti e altrettanti feriti in un attacco a colpi di arma da fuoco nei pressi dell’insediamento di Eli in Cisgiordania. Il fatto è accaduto presso una stazione di servizio. I militari israeliani hanno ordinato ai residenti della comunità di rimanere nelle loro case e di chiudere a chiave porte e finestre fino a nuovo avviso. Ucciso uno degli aggressori, altri sarebbero in fuga.

