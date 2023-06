L’Associated Press ha diffuso le foto del “Titan”, il sommergibile disperso nell’Atlantico settentrionale nel momento in cui si immergeva. Intanto è corsa contro il tempo per individuare il batiscafo scomparso mentre si stava dirigendo nelle profondita dell’Oceano Atlantico per ammirare il relitto del Titanic. Il sommergibile in fibra di carbonio, parte di una spedizione di OceanGate Expeditions, ha a bordo cinque persone, fra cui è emerso che ci sono l’uomo d’affari britannico Hamish Harding, l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood e il figlio Suleman.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata