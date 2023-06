E' accaduto vicino a Betlemme: si tratta di un 20enne, secondo quanto riferisce l'autorità palestinese

Un 20enne palestinese è rimasto ucciso negli scontri con Israele vicino alla città di Betlemme, nel centro della Cisgiordania. Secondo il ministero della salute dell’Autorità palestinese, lunedì notte Zakaria Za’oul, 20 anni, è stato colpito a morte dalle truppe israeliane nel villaggio di Husan.

Gli scontri, secondo quanto riporta il Times of Israel, sono avvenuti alla fine di una giornata particolarmente violenta in Cisgiordania: la mattina ha visto cinque palestinesi uccisi a colpi d’arma da fuoco e otto soldati israeliani feriti in una battaglia a Jenin la mattina, e la sera altri due soldati sono rimasti feriti in un presunto attacco con auto speronamento a ovest di Jenin, con due sospetti palestinesi colpiti e feriti.

