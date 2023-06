Tra questi anche un bambino di quattro mesi

In Brasile 13 persone sono morte dopo che una tempesta ha colpito la regione del Rio Grande do Sul . Il governatore Eduardo Leite ha detto che una delle vittime era un bambino di quattro mesi. I decessi in sette diverse città. Due ministri del governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva si sono recati nello Stato per mostrare sostegno. Andranno anche nel vicino Stato di Santa Catarina, anch’esso colpito dalle inondazioni. I vigili del fuoco hanno eseguito 2.400 soccorsi nelle 35 città del Rio Grande do Sul colpite dalla tempesta tropicale.

