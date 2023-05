Operazione antidroga della Guardia di Finanza

Coltivavano marijuana in tre diverse piantagioni create in zone impervie della provincia di Cosenza. Quattro persone sono state fermate dalla Guardia di Finanza con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. Due sono finite in carcere, una ai domiciliari, mentre a una è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza, è stata avviata a seguito di intensa attività informativa, opportunamente supportata da indagini tecniche, servizi di osservazione e pedinamento, nonché attraverso escussioni testimoniali, che hanno consentito di ricostruire uno strutturato gruppo locale dedito alla coltivazione di cannabis per la successiva produzione di marijuana. Le piante e lo stupefacente sequestrato avrebbero reso un quantitativo stimato di 800 chili di marijuana, che, venduta al dettaglio, avrebbe consentito un illecito guadagno di circa 4 milioni di euro.

