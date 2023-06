L'ex primo cittadino condannato per abuso di fondi pubblici durante la corsa alla Casa Bianca nelle elezioni del 2020

L’ex sindaco di New York, Bill de Blasio, è stato condannato a pagare una maxi multa da 475mila dollari per abuso di fondi pubblici. Lo rendono noto i media americani. In base alla sentenza, de Blasio dovrà rimborsare alla città i 320mila dollari spesi per i voli, gli hotel, i pasti e le auto a noleggio durante i quattro mesi della sua campagna elettorale presidenziale nel 2019. La multa è la più alta mai inflitta dal Conflicts of Interest Board di New York, a coronamento di un’indagine lunga anni sull’uso dei soldi dei contribuenti da parte del sindaco per coprire le spese di viaggio degli agenti della polizia di New York che lo hanno accompagnato nella sua campagna attraverso il Paese.

Il dipartimento di Polizia di New York dispone infatti di un servizio di sicurezza per il primo cittadino, di cui però de Blasio si avvalse fuori dai confini della città: dovrà quindi pagare anche una multa di 5mila dollari per ciascuno dei 31 viaggi fuori dallo Stato, pari a 155mila dollari.

