Nella notte le forze russe hanno lanciato due droni Shahed sull’Ucraina, che sono stati distrutti dalle difese aeree ucraine. È quanto riferisce su Facebook lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, precisando che i droni sono stati lanciati contro la regione di Mykolaiv. Sempre secondo quanto riferito dallo Stato maggiore di Kiev, nella scorsa giornata le difese ucraine avevano distrutto droni lanciati dai russi di tipo Lancet, Orlan 10, Orlan 30 e Zala, nonché un drone di tipo non specificato.

L’Ucraina accusa i russi di avere rapito 150 bambini nella regione occupata del Luhansk lo scorso 8 giugno e di averli portati in Russia. Secondo il Centro nazionale di resistenza dell’Ucraina, i bambini sono stati portati dal distretto di Starobilsk nel Luhansk a due centri nel distretto di Prikuban della Repubblica russa di Karachay-Cherkess. Il Centro, citando le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky del 13 maggio scorso, riferisce che complessivamente finora sono 19.393 i bambini trasferiti illegalmente in Russia dai territori occupati dell’Ucraina. Lo scorso 17 marzo la Corte penale internazionale dell’Aia aveva emesso un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti per l’infanzia Maria Alekseyevna Lvova-Belova proprio con l’accusa di avere supervisionato il rapimento di bambini ucraini.

Russia: incendio in regione Kursk, forse dopo attacco droni