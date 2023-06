Consultazioni programmate per il 10 settembre. Proseguono intanto i bombardamenti: nelle ultime 24 ore tre civili morti nei raid russi

Prosegue la guerra in Ucraina, tra la controffensiva dell’esercito di Kiev e l’intensificarsi dei bombardamenti russi. Nelle ultime 24 ore, nei raid di Mosca su diverse regioni, sono morti tre civili: sono piovuti missili in particolare sulle regioni di Donetsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk. Da parte loro, le forze armate di Kiev affermano di avanzare “gradualmente ma costantemente” in direzione sud nonostante l’esercito russo stia opponendo una “forte resistenza”.

Mosca indice elezioni nelle regioni annesse

Intanto la Commissione elettorale centrale della Russia in una riunione di oggi ha programmato per il 10 settembre le elezioni nelle regioni dell’Ucraina annesse da Mosca a seguito dei referendum del 23-27 settembre 2022, non riconosciuti dalla comunità internazionale. Lo riporta Ria Novosti. Le elezioni, dunque, riguarderanno il Donetsk, il Luhansk e le regioni di Zaporizhzhia e del Kherson ma, ha fatto sapere la commissione, si voterà anche in altre regioni della Federazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata