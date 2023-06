Al via la missione diplomatica di pace di 7 Paesi africani nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra

Al via la missione diplomatica di pace in Ucraina da parte di 7 Paesi africani nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra intrapresa dalla Russia. Il gruppo, che include il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, è a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e domani a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. La presidenza del Sudafrica ha diffuso le immagini dell’arrivo di Ramaphosa in treno alla stazione di Nemishaeve, nella regione di Kiev, dalla Polonia. Con Ramaphosa ci sono rappresentanti di Egitto, Senegal, Comore, Uganda, Zambia e Repubblica del Congo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata