L’Ad di Ryanair, Eddie Wilson, si è scusato dopo che sul volo della compagnia aerea partito lo scorso 10 giugno da Bologna con destinazione Tel Aviv un assistente aveva annunciato, sia in italiano che in inglese, che l’aereo sarebbe presto atterrato “in Palestina“.

Following SWC Protest, Apology from @Ryanair CEO Welcomed Over ‘Palestine’ Announcement on Flight to Tel Avivhttps://t.co/WTFKwVRLBY pic.twitter.com/o8dNFS5PNk — SimonWiesenthalCntr (@simonwiesenthal) June 15, 2023

In una lettera al Simon Wiesenthal Center, che aveva espresso le sue lamentele a Ryanair dopo aver ricevuto la segnalazione da alcuni passeggeri, Wilson ha spiegato che si è trattato di un errore “inspiegabile ma innocente, senza sfumature o intenti politici“. Lo riporta la Bbc. Wilson ha affermato che Israele è un “partner importante” per Ryanair.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata