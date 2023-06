La Principessa del Galles, Kate Middleton ha incontrato il personale, le madri e i bambini del ‘Centro per la Prima Infanzia‘ di Nuneaton. La principessa è stata accolta dagli alunni delle scuole locali all’esterno della struttura e si è fermata a parlare con un bimbo che indossava il kit della squadra di calcio dell’Aston Villa, la stessa per cui tifa il Principe di Galles William. Durante la sua visita, ha anche avuto un incontro con alcuni operatori sanitari che lavorano quotidianamente con i bambini e stanno lavorando a un progetto legato al tema dell’infanzia, costato 50.000 sterline e finanziato proprio dal Royal Foundation Center for Early Childhood.

