L'aggressore è statunitense come la vittima

Una turista americana di 21 anni è morta dopo essere stata aggredita con un’amica da un connazionale al Castello di Ludwig (o Castello di Neuschwanstein), a Schwangau, in Baviera, uno dei luoghi più amati dai turisti in Germania. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno vicino al Marienbrücke, il ponte pedonale costruito su una scogliera nel 1845, noto per la sua vista sul Castello di Neuschwanstein. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il presunto aggressore, un 31enne, avrebbe incontrato le due connazionali, di 21 e 22 anni, lungo un sentiero escursionistico, attirandole poi su un altro sentiero che conduce a un punto panoramico. A quel punto l’uomo avrebbe “aggredito fisicamente” la ragazza più giovane.

Quando la 22enne ha cercato di intervenire per proteggere l’amica, l’aggressore avrebbe tentato di soffocarla, spingendola per un ripido pendio. Poi avrebbe tentato di aggredire sessualmente la 21enne, prima di spingere anche lei giù dal pendio. La giovane turista è caduta per quasi 50 metri, finendo vicino alla sua amica. Le due giovani sono state recuperate dal Soccorso Alpino. La 22enne è stata portata in un ospedale, mentre la 21enne, che aveva riportato gravissime ferite, è stata trasportata in elicottero in un’altra struttura ospedaliera ed è morta durante la notte.

Il 31enne è fuggito, ma è stato arrestato nelle vicinanze poco dopo. Un video di un testimone pubblicato online mostra un uomo in maglietta, jeans e berretto da baseball portato via in manette dalla polizia.

