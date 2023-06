Una turista di 21 anni è morta dopo che un uomo ha aggredito lei e un’altra ragazza di 22 anni nei pressi del castello di Neuschwanstein, nel sud della Germania. L’aggressione è avvenuta mercoledì pomeriggio. Le due donne avevano incontrato l’uomo, di circa 30 anni, per la prima volta poco prima, stava visitando anche lui il castello come turista. I tre hanno preso un sentiero per raggiungere un punto panoramico, ma all’altezza del ponte Marienbruecke l’uomo ha tentato di aggredire sessualmente la donna più giovane. La 22enne è intervenuta ad aiutarla e sarebbe stata spinta giù dal ripido pendio sotto il ponte. L’uomo avrebbe poi spinto anche la 21enne giù per il pendio. La ragazza è stata trasportata in elicottero in ospedale, dove è morta nella notte a causa delle ferite riportate. L’uomo è inizialmente fuggito, ma è stato arrestato.

