Lo scherzo di cattivo gusto elaborato da David Baerten

Ha finto la propria morte prima di presentarsi al funerale in elicottero e sorprendere i familiari già in lutto. Lo scherzo di cattivo gusto è stato elaborato dal tiktoker belga David Baerten, 45 anni, conosciuto sul social con il nickname ‘Ragnar le Fou’: è subito finito su tutti i media internazionali. L’uomo afferma di averlo fatto per insegnare ai propri familiari l’importanza di restare in contatto l’uno con l’altro. Come riporta The Independent, Baerten ha detto infatti a un programma televisivo francese di sentirsi “poco apprezzato” da alcuni parenti.

Il momento è stato immortalato, sempre su TikTok, dall’utente Thomas Fout, presente alla cerimonia. Il video mostra lo stupore della folla quando la porta dell’elicottero si apre e l’uomo esce allo scoperto. Poi si vedono gli abbracci dei familiari nei confronti di ‘Ragnar le Fou’.

