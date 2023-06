Un terzo soldato è in gravi condizioni a causa delle ferite riportate. Arrestata una recluta di 18 anni

Un soldato giapponese ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni in un poligono di tiro della base militare di Hino Kiho, nel Giappone centrale, uccidendo due colleghi e ferendone un terzo. L’apprendista militare di 18 anni, che ha sparato con un fucile durante un’esercitazione di tiro, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La Ground Self Defense Force, l’esercito giapponese, ha confermato che due dei feriti sono stati successivamente dichiarati morti in ospedale. Il soldato ferito è in gravi condizioni. Non sono stati forniti immediatamente altri dettagli, incluso un possibile movente.

