L'erede al trono ha assistito a una partita di calcio balilla tra la deejay Sara Cox e l'attrice Lisa Maxwell

William, Principe di Galles, ha inaugurato il nuovo complesso abitativo di un’organizzazione benefica per i senzatetto nel sud-est di Londra. Il nuovo complesso di Centrepoint a Peckham – Reuben House – offre appartamenti a prezzi accessibili per i giovani. La DJ radiofonica britannica Sara Cox e l’attrice Lisa Maxwell, sostenitrici di Centrepoint, hanno partecipato alla cerimonia e si sono cimentate in una partita di calcio balilla, alla quale ha assistito anche il principe.

