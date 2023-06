L'ex presidente dovrà comparire davanti alla corte federale

Donald Trump è arrivato in Florida alla vigilia dell’apparizione davanti alla Corte federale per i documenti riservati rinvenuti nella sua abitazione di Mar-a-Lago. L’ex presidente degli Stati Uniti è atterrato a Miami intorno alle 15.00 di lunedì 12 giugno ed è salito su un SUV che lo ha portato al Trump National Doral Miami. Decine di supporter lo hanno acclamato quando è arrivato nel resort di sua proprietà. Il tycoon dovrà comparire davanti a un giudice di Miami alle 15 ora locale (le 21 in Italia) di martedì 13 giugno. È la seconda volta da aprile che Trump deve fronteggiare accuse penali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata