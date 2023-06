L'ex presidente americano è stato incriminato per sette capi di imputazione. A incastrarlo le sue stesse parole in un audio

Quando martedì si presenterà alle autorità giudiziarie di Miami, Donald Trump si dichiarerà “non colpevole”. Lo ha anticipato lo stesso ex presidente a Fox News dopo l’incriminazione per la vicenda dei documenti classificati sequestrati dall’Fbi a Mar-a-Lago.

Trump licenzia i suoi legali

L’ex inquilino della Casa Bianca ha intanto licenziato i due avvocati che hanno finora seguito la vicenda. In vista dell’incriminazione formale l’ex presidente ha annunciato su Truth l’uscita di scena di Jim Trusty e John Rowley e l’arrivo di Todd Blanche e di un altro studio legale che verrà annunciato in seguito.

Un audio a incastrare l’ex presidente

Sarebbero state le stesse parole di Donald Trump, registrate in un audio del 2021, a imprimere una svolta all’indagine a carico dell’ex presidente. “Da presidente avrei potuto declassificarlo, ma ora non posso“, sono le parole di Trump registrate su nastro, agli atti dell’indagine condotta dal procuratore speciale Jack Smith, delle quali per prima aveva dato conto la Cnn. Il riferimento fatto da Trump è a un documento top secret su un possibile attacco all’Iran. Quel documento è ora considerato, secondo quanto riferisce il Washington Post, una delle prove più pesanti a carico di Trump, che si trova ad affrontare un’incriminazione per sette capi di imputazione, che vanno dalla impropria detenzione di segreti sulla sicurezza nazionale alla cospirazione, all’ostruzione della giustizia, alle false dichiarazioni.

La registrazione in questione venne fatta nell’estate del 2021, quando Trump parlò ad alcuni ricercatori che stavano contribuendo alla stesura del libro del suo ex capo dello staff, Mark Meadows. Nell’audio, Trump si lamenta del capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Mark Milley, e fa riferimento a un documento che gli era stato presentato dal Pentagono su un potenziale attacco all’Iran. “È altamente confidenziale. Segreto. È un’informazione segreta. Guardate, guardate qui…“, afferma il tycoon nel mostrare il documento top secret ai suoi interlocutori, raccomandandosi di non farne riferimento nella loro ricerca. “È off the record”, dice Trump.

Casa Bianca: “No comment, notizia appresa dai media”

La Casa Bianca non ha commentato la notizia dell’incriminazione di Trump. “No comment”, ha riferito la vice portavoce Olivia Dalton, parlando con i giornalisti. “Il dipartimento di Giustizia è un organo indipendente” e il presidente Joe Biden e il suo staff hanno appreso la notizia “come tutti gli altri americani ieri sera dai media”, ha detto.

Incriminazione sarà gestita da giudice nominata da Trump

Sarà la giudice federale di Miami Aileen Cannon a gestire, almeno inizialmente, il procedimento penale contro Donald Trump. Si tratta della stessa giudice, nominata da Trump quando era presidente, che lo scorso anno emise alcune sentenze favorevoli al tycoon, mostrandosi scettica sull’indagine condotta dal dipartimento di Giustizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata