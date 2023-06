Il giovane è stato colpito mortalmente all'addome: aveva rubato delle sigarette elettroniche

Un altro episodio di violenza della polizia americana contro un giovane afroamericano. Un 14enne di colore, Jor’Dell Richardson, è stato ucciso dopo una colluttazione a terra con la polizia che lo ha inseguito dopo un tentativo di furto in un negozio ad Aurora, cittadina alla periferia di Denver. Secondo quanto ha riferito la polizia locale il giovane è stato colpito a morte da un ufficiale armato con una pistola a pallini e non con una semiautomatica come avevano inizialmente detto i media statunitensi. L’episodio risale al 2 giugno scorso. Il giovane e un gruppo di altri adolescenti erano sospettati di aver rubato delle sigarette elettroniche. Il capo della polizia locale ha rivelato nuove informazioni durante una conferenza stampa in cui ha mostrato il video della sparatoria ripreso con le bodycam dei poliziotti. L’avvocato della famiglia del giovane accusa la polizia di nascondere intenzionalmente altre informazioni.

