Napoli, Piantedosi: "Operazioni mirate per disarmare la città"

“Abbiamo dato mandato agli operativi per rivedersi in composizioni più tecniche per alcuni affidamenti di alcune operazioni che in qualche modo possano dedicarsi ad alcuni specifici problemi che sono sorti e quindi fare operazioni che in qualche modo possano essere più mirate. Consentitemi di rinviare poi alla riservatezza che necessariamente dovrà riguardare la predisposizione di questi servizi. Ci sarà un attenzione particolare delle forze di polizia, in accordo con la magistratura, per disarmare la città”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine del comitato di pubblica sicurezza svoltosi presso la Prefettura di Napoli.