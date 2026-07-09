Gioia Tauro, sequestrati 113 chili di cocaina purissima nel porto

Maxi sequestro di droga. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato al porto di Gioia Tauro, nel Reggino, oltre 113 chilogrammi di cocaina purissima occultati in un container carico di pellet proveniente dall’America Latina. Il carico è stato individuato grazie al monitoraggio della movimentazione dei container, con il supporto degli scanner doganali e delle unità cinofile. Secondo gli investigatori, lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 20 milioni di euro. Dall’inizio del 2025, nello scalo calabrese sono già state sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina.