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giovedì 9 luglio 2026

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Treviso, sequestrate tre maxi discariche abusive

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La Guardia di Finanza di Treviso, con il supporto della Sezione Aerea di Venezia, ha sequestrato tre discariche abusive per un’estensione complessiva di 6.100 metri quadrati. Le aree, individuate grazie a monitoraggi aerei, contenevano ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui elettrodomestici, oli esausti, idrocarburi, veicoli fuori uso e materiali pericolosi, compreso amianto. A Castelfranco Veneto e Fonte sono state inoltre sgomberate due abitazioni abusive prive delle minime condizioni igienico-sanitarie, con l’intervento dei servizi sociali. A Fonte un uomo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali legami con attività illecite nel settore dello smaltimento dei rifiuti.