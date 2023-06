Colate di lava lungo i pendii della montagna. Già evacuate oltre 12mila persone

Nelle Filippine è iniziata l’eruzione del vulcano Mayon, con la lava che dalla serata domenica 11 giugno sta scendendo lungo i pendii della montagna. Non si sono registrate esplosioni, di conseguenza l’allerta nella regione interessata resta di livello tre, ma le autorità sono pronte ad alzarla sino al quinto livello se la situazione dovesse peggiorare. Sinora più di 12.600 persone hanno lasciato le comunità agricole in un raggio di sei chilometri nell’ambito di evacuazioni imposte appena l’attività vulcanica del Mayon ha iniziato ad aumentare la scorsa settimana. In caso di un peggioramento dell’eruzione la zona di evacuazione potrebbe essere ulteriormente estesa, ha confermato Teresito Bacolcol, direttore dell’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia.

