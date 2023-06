Si trattava di un gruppo di invitati ad un matrimonio Arrestato l'autista. La tragedia a Greta nella regione della Hunter Valley

In Australia un autobus che trasportava un gruppo di invitati a un matrimonio si è ribaltato a causa della nebbia notturna uccidendo 10 persone e ferendone 25. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che l’autista è stato arrestato sebbene non siano state dettagliate le accuse incluso se la velocità fosse un fattore. L’incidente è successo in una rotonda nella città di Greta, nella regione della Hunter Valley, nello stato del Nuovo Galles del Sud, a nord di Sydney.

Gli ospiti avevano precedentemente partecipato a un matrimonio presso la Wandin Estate Winery. Il primo ministro Anthony Albanese ha ringraziato i primi soccorritori e ha offerto il sostegno del governo alle vittime e alle loro famiglie. “Per una giornata gioiosa come quella, in un posto bellissimo, finire con una così terribile perdita di vite umane e ferite è crudele, triste e ingiusto”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata