Le immagini da Londra della parata militare ‘Colonel’s Review’, in cui l’erede al trono britannico, il principe William, ha passato in rassegna più di 1.400 soldati della Household Division e della King’s Troop Royal Horse Artillery. Si trattava delle prove generali per l’evento ‘Trooping the Colour’, corteo militare che si terrà il prossimo 17 giugno per onorare re Carlo III. Ma le alte temperature di Londra (più di 30 gradi) hanno dato diversi problemi ai soldati, vestiti con tuniche di lana e colbacco: nel video, si vede uno di loro che sviene durante la manifestazione, per poi venire soccorso in barella.

