L'ex presidente degli Stati Uniti dovrà presentarsi martedì a Miami per la procedura di notifica delle accuse

Donald Trump è stato formalmente accusato dal dipartimento di Giustizia per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente sul suo social Truth. Trump dovrà presentarsi martedì a Miami alle 15 (ora locale) per la procedura di notifica delle accuse.

Trump: “Sono un uomo innocente”

“Io sono un uomo innocente“. Così Donald Trump in una dichiarazione rilasciata sul suo social Truth dopo esser stato accusato formalmente dal dipartimento di Giustizia per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago. “Non ho fatto niente di sbagliato – ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti in un video di quattro minuti – Sono innocente e lo dimostreremo in modo molto solido e, si spera, molto rapidamente”.

Casa Bianca non commenta notizia incriminazione Trump

La Casa Bianca si rifiuta di commentare la notizia dell’incriminazione di Donald Trump. La Casa Bianca ha ripetutamente rifiutato di intervenire sulle indagini e le azioni legali in corso, in particolari quelle provenienti dal Dipartimento di Giustizia, la cui indipendenza è stata confermata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Media: “A Trump mossi sette capi d’accusa, c’è cospirazione”

Sono sette i capi d’accusa mossi a Donald Trump, incriminato formalmente dal dipartimento di Giustizia per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo riporta la Cnn, sottolineando che uno di questi è la cospirazione.

Media: “Trump accusato anche per violazione legge spionaggio”

Tra i sette capi d’accusa mossi a Donald Trump, incriminato formalmente dal dipartimento di Giustizia per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago, c’è anche quello di aver violato l’Espionage Act. Lo riporta la Cnn. L’avvocato dell’ex presidente degli Stati Uniti James Trusty ha definito l’accusa di spionaggio “ridicola” aggiungendo che Trump comparirà in tribunale nella giornata di martedì.

Speaker Camera: “Inconcepibile incriminazione Trump, grave ingiustizia”

“È inconcepibile che un presidente incrimini il principale candidato che lo sfida. Joe Biden ha conservato documenti riservati per decenni”. Così lo speaker della Camera Kevin McCarthy in un tweet dopo la notizia dell’incriminazione di Donald Trump da parte del dipartimento di Giustizia per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca rinvenuti nella sua residenza di Mar-a-Lago. “Io e ogni americano che crede nello stato di diritto stiamo con il presidente Trump contro questa grave ingiustizia”, ha aggiunto.

