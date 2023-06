L'ex primo ministro lascia anche il posto da deputato dopo il rapporto della Commissione parlamentare

L’ex primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, si è dimesso dalla carica di deputato. Johnson ha annunciato le sue dimissioni dopo aver ricevuto il rapporto della Commissione parlamentare sul cosiddetto ‘Partygate‘, per le feste a Downing street durante il lockdown per l’epidemia da Covid.

“Non ho mentito e credo che in cuor loro il Comitato lo sappia. Ma hanno deliberatamente scelto di ignorare la verità, perché fin dall’inizio il loro scopo non è stato quello di scoprire la verità, o di capire veramente cosa avevo in mente quando ho parlato alla Camera dei Comuni”. Così, in una nota diffusa dai media britannici, l’ex primo ministro inglese Bors Johnson annunciando le sue dimissioni.”Il loro scopo fin dall’inizio è stato trovarmi colpevole, indipendentemente dai fatti”, afferma. “Non hanno ancora prodotto uno straccio di prova che io consapevolmente o sconsideratamente abbia fuorviato la Camera dei Comuni”, ha detto ancora.

