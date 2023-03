L'ex premier britannico è stato ascoltato dalla commissione bipartisan di Westminster

L’ex premier britannico Boris Johnson è stato ascoltato dalla commissione bipartisan di Westminster nell’inchiesta sui party a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid mentre era primo ministro e sulle sue dichiarazioni in merito. “Non ho mentito al Parlamento, le mie parole sono state pronunciate in buona fede, ero sicuro che non avreste trovato niente, non perché ci siano stati insabbiamenti ma sapevo perché quello era quello che credevo ed è per quello che lo ho detto”, ha affermato Johnson in merito al non essere a conoscenza di violazioni delle norme anti-Covid da parte del suo staff durante le feste.

