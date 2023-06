Aperta un'indagine per capire se l'incidente sia un attacco criminale o se rientra nel quadro delle crescenti violenze

Funzionari del ministero palestinese della Salute hanno riferito che le forze israeliane hanno ucciso un 29enne palestinese a un posto di blocco in Cisgiordania. L’esercito di Tel Aviv sostiene che la vittime avrebbe aggredito un soldato, ferendolo leggeremente, e tentato di rubargli le armi. Un altro militare, questo punto, ha sparato al giovane, uccidendolo. Le forze di difesa israeliane hanno reso noto di aver aperto un’indagine per capire se l’incidente sia un attacco criminale o se rientra nel quadro delle crescenti violenze in Cisgiordania. Secondo un report di Associated Press almeno 188 palestinesi sono stati uccisi quest’anno tra la Cisgiordania e Gerusalemme est. Quasi metà delle vittime faceva parte di gruppi militanti palestinesi armati.

