Il presidente della Repubblica e sua moglie sono al fianco delle 6 persone accoltellate da un richiedente asilo siriano

“Dopo l’attentato avvenuto ieri, il presidente della Repubblica e sua moglie sono oggi al fianco delle vittime e delle loro famiglie nonché di tutte le persone che ad Annecy hanno contribuito a portare loro aiuto e sostegno”. Lo afferma l’Eliseo, secondo Bfmtv, annunciando la visita di Emmanuel Macron ai sei feriti (4 bambini e 2 adulti) dell’attacco di ieri nella località dell’Alta Savoia.

L’aggressione

Sono stati aggrediti con un coltello in un parco da un migrante siriano, poi arrestato dalla polizia. Tutti e 4 i bimbi feriti sono in condizioni “molto gravi”, secondo quanto riferito in conferenza stampa nella città dell’Alta Savoia francese dalla procuratrice, Line Bonet-Mathis.

