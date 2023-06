L'attacco in un parco della città francese da parte di un uomo armato di coltello

“All’inizio ho pensato che si trattasse di un furto di borse e quando ho visto che iniziava a inseguire i bambini nel parco ho capito che si trattava di un attacco. In quel momento è come se il cervello si spegnesse e si agisse d’istinto, come un animale. È stato impossibile per me vedere questo e non reagire“. Così Henri, un testimone dell’attacco avvenuto in un parco ad Annecy, in Francia, da parte di un uomo armato di coltello. “Non sono stata certo l’unico a reagire. Molti altri lo hanno fatto”, ha aggiunto.

